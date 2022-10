Familie en vrienden nemen volgend weekend afscheid van Jessy en Wibe

Drie weken nadat de jonge vrouwen om het leven kwamen bij een tragisch verkeersongeval in Rome, zullen vrienden en familie afscheid kunnen nemen van Jessy Dewildeman en Wibe Bijls. De begrafenissen van de twee vriendinnen vinden plaats op zaterdag 29 oktober.

De rouwbrieven van Jessy Dewildeman (24) uit Menen en Wibe Bijls (25) uit Gullegem staan sinds begin deze week op de websites van begrafenisondernemers Serrus en Stragier. Allebei voorzien van een pakkend gedicht, maar ook allebei met veel onduidelijkheid over wanneer afscheid kan genomen worden van de twee jonge vrouwen. Het tijdstip van het afscheidsmoment zal later bekend gemaakt worden, stond lange tijd op beide brieven te lezen.

Het was immers wachten tot de lichamen van Jessy en Wibe vrijgegeven werden door de Italiaanse autoriteiten. Dat gebeurde maandag. “Eindelijk kunnen we een begrafenis beginnen plannen”, zei Jessy’s broer Jason daar eerder over bij KW.

Maar nu is er dus ook een datum. De uitvaart van de jonge vrouwen vindt plaats op zaterdag 29 oktober in de aula van crematorium Uitzicht in Kortrijk. Van Jessy wordt afscheid genomen om 11.30 uur, van Wibe om 14.30 uur.

Jessy en Wibe kwamen op zaterdagavond 8 oktober om het leven in de omgeving van Rome. Ze wilden de slachtoffers van een zwaar verkeersongeval langs de autosnelweg helpen, toen ze zelf aangereden werden. De jonge vrouwen overleefden de klap niet.

De aanrijder zette het op een lopen, maar werd later opgepakt. Hij bleek onder invloed van drank en drugs, zijn rijbewijs was bovendien eerder al ingetrokken. De man riskeert 18 jaar cel voor dubbele doodslag en vluchtmisdrijf.