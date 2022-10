Familie en vrienden houden herdenking voor verongelukte Gianni Taeldeman (20): “Jouw leegte opvullen is niet mogelijk”

Op de plaats waar hij exact twee maanden geleden verongelukte, kwamen vrienden en familie van Gianni Taeldeman (20) zondagmiddag samen voor een herdenkingsplechtigheid. De emotionele plechtigheid, doorspekt met verschillende getuigenissen, werd afgesloten met een eerbetoon met brommers.

Op dinsdagavond 2 augustus kwam Gianni Taeldeman uit Harelbeke om het leven bij een ongeval langs de Kanaalweg in Ooigem. De jongeman had een versperring op het jaagpad opgemerkt en was met zijn bromfiets door de berm naar de rijweg gereden. Daar kwam net een BMW aan. Bij de aanrijding werd Gianni weggeslingerd. Hij overleed aan zijn verwondingen. Exact twee maanden na zijn overlijden organiseerde zijn moeder Cindy zondagmiddag op de plaats van het ongeval een herdenkingsplechtigheid. Een honderdtal vrienden en familieleden troepte omstreeks 15 uur samen rond de boom langs het kanaal waar ook een kruisje voor Gianna staat. “Het besef dat je er nooit meer zal zijn doet zo’n pijn. Je hebt een enorme leegte achtergelaten”, opende de mama de bijeenkomst.

Bloemlegging

Tijdens het herdenkingsmoment werden muziek en mooie woorden van dichte vrienden en familieleden van Gianni met elkaar afgewisseld. “Jouw leegte opvullen is niet mogelijk. Ja, we zijn soms kwaad op jou geweest, maar dat was omdat je soms te braaf en te naïef was. Je viel, maar kroop altijd terug recht. Je leerde uit je fouten. Iemand zoals jij verdiende dit niet, je verdiende een hele mooie toekomst.” Gianni had een in Polen geboren vriendin. Speciaal voor haar en haar ouders werd zelf een Poolse lied afgespeeld.

Het herdenkingsmoment werd afgesloten met een bloemlegging nabij de boom en een eerbetoon van een vijftiental motorrijders en bestuurders van een bromfiets. Gianni was zelf echt een liefhebber van motoren. Op vraag van de mama van de graag geziene Harelbekenaar reden de motorrijders langsheen de plaats van het voorval. Daarna ging men op een rij staan en werd er luid geclaxonneerd. Na een voor de familie deugddoend applaus trok nog een grote hoeveelheid aanwezigheden naar de begraafplaats waar Gianni zijn laatste rustplaats vindt.