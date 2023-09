Familie doodgereden Jessy uit Wevelgem terug in België na uitstel proces: “Schandalig wat er gebeurd is”

Woensdag was er in de Rome de gesloten zitting over de dood van Jessy Dewildeman uit Wevelgem en Wibe Bijls uit Menen. De dader, Francesco Moretti, kwam echter nooit opdagen en geeft aan maar een deel van de schuld te treffen. Er komt nu een openbare zitting. De familie van Jessy reageert teleurgesteld.

Op 8 oktober 2022 overleden Jessy Dewildeman (24) uit Wevelgem en Wibe Bijls (25) uit Menen toen ze werden omvergereden door Francesco Moretti (53). De dames waren op de A24, een invalsweg naar het centrum van Rome, rond 22.10 uur uit hun auto gestapt om gewonde motorrijders te helpen. Net op dat moment werden ze zelf door een auto gegrepen.

De bestuurder had gedronken, testte positief op vijf verschillende soorten drugs – cocaïne, cannabis, opiaten, methadon en benzodiazepines –, reed 10 tot 20 km/uur te snel en pleegde vluchtmisdrijf. Hij had al een strafblad voor diefstal en zijn rijbewijs was geschorst. Uiteindelijk bekende de dader en werd duidelijk dat er een proces zou zijn in Rome op 13 september.

Voor dat proces trokken de families van beide vrouwen naar de Italiaanse hoofdstad. Het proces was een gesloten zitting waardoor het sneller dan gewoonlijk zou kunnen worden afgehandeld. Moretti kwam echter nooit opdagen. De families uitten hun teleurstelling en keerden terug naar België.

Geen enkelband

Evelyne Derumeaux (51), moeder van Jessy, is sinds deze ochtend terug in ons land, net als haar partner, zoon en de vader van Jessy. Ze legt uit hoe het eraan toeging in Italië: “De dader kwam nooit opdagen. Bovendien kwamen we pas in de rechtszaal te weten dat hij maar vier maanden in de gevangenis heeft gezeten, terwijl wij dachten dat hij nog steeds in de cel zat. Hij heeft zelfs geen enkelband, maar wordt wel dagelijks gecontroleerd door de politie thuis.”

“Geen enkele straf is evenveel waard als het leven van Jessy. We zullen haar nooit terugkrijgen.”

“Zijn advocaat liet tijdens het proces weten dat hij zich niet 100 procent schuldig voelt voor wat er gebeurd is. Hij beweert dat de motorrijders die zelf eerst een ongeval hadden gehad ook een deel van de schuld treffen, want anders waren Jessy en Wibe niet uitgestapt. Hij wil eigenlijk gewoon zijn fout doorschuiven, terwijl die mensen er niets mee te maken hebben. Hij wil de twee andere partijen tegen elkaar opzetten. Het is schandalig.”

Maximumstraf

De Italiaanse rechter geloofde die uitleg alleszins niet en besliste om een openbare zitting in te plannen. Daardoor kan Moretti nu maximaal 18 jaar celstraf krijgen. Die procedure duurt wel veel langer, minimum een jaar. Jessy’s moeder zal alvast niet opnieuw naar Rome gaan: “Officieel start de openbare zitting op 26 september, maar we weten dat het sowieso een jaar zal duren vooraleer we weten welke straf Moretti krijgt. Ik wil dat hij de maximumstraf krijgt. Hij ziet niet in wat hij gedaan heeft.”

“In januari bood hij via zijn advocaat wel zijn excuses aan, maar hij gaf aan niet schuldig te zijn. Dat is tegenstrijdig. Wij weten ook 100 procent zeker dat hij schuldig is en willen daarom dat hij 18 jaar krijgt. Geen enkele straf is evenveel waard als het leven van Jessy. We zullen haar nooit terugkrijgen.”