Fabienne reageert nadat ze samen met Andrew op de motor aangereden werd door auto: “Het was een gruwelijk zicht”

Enkele dagen na het zware en spectaculaire verkeersongeval, waarbij zaterdag een motorfiets en een personenwagen betrokken raakten, blijft het tafereel nog nazinderen. Andrew en Fabienne uit Komen, die beiden op de motorfiets zagen, liggen nog steeds in het ziekenhuis. De man wordt er in een kunstmatige coma gehouden. “Het ging allemaal zo snel”, zucht Fabienne.

Het koppel vrienden keerde die bewuste zaterdagavond terug huiswaarts, nadat ze zich een dag lang als vrijwilliger hadden ingezet voor een vereniging.

“Ter hoogte van het militaire kerkhof zagen we de Audi aanstormen maar nog voor we konden reageren was het al te laat.” Fabienne (63) zat achteraan op de motorfiets die door Andrew (74) werd bestuurd. “De chauffeur van de wagen vloog aan een rotvaart uit de bocht en ramde ons aan de linkerkant. Onze benen, voeten en zelfs lichaam werden volledig verpletterd. Op zo’n moment gaat het licht volledig uit en toen ik opnieuw bij bewustzijn kwam, stonden verschillende hulpverleners rond ons.”

Het duo werd ter plaatse gestabiliseerd om nadien naar het ziekenhuis te worden overgebracht. “Mijn sleutelbeen is gebroken maar het is veel erger gesteld met het linkerbeen van Andrew. Dat werd volledig verbrijzeld, je kon de beenderen zien uitsteken. Een gruwelijk zicht, beelden die je nooit meer van je netvlies krijgt verwijderd. Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden en natuurlijk hopen we allemaal dat hij volledig zal kunnen recupereren. Helaas durft niemand hier nu al uitspraken over te doen. De impact op zijn lichaam is erg gruwelijk maar ook mentaal moet voor hem de slag nog volgen. Toen hij 50 jaar oud was, raakte hij reeds betrokken in een ongeval met de motor. Dat heeft toen diepe sporen bij hem nagelaten, het is nog maar de vraag hoe het nu gaat verlopen.”

De moto van Andrew kreeg er eveneens stevig van langs. “Ik denk dat ‘onherstelbaar’ het juiste woord is. Het was een uniek exemplaar waar hij al jaren mee bezig was. Speciale onderdelen, vaak zelfs ingevoerd uit het buitenland. Het was zijn trots, die motorfiets en ook dat werd hem afgenomen.”