Extra verkeershinder door botsing aan wegenwerken in Koekelare

Op de Provinciebaan in Koekelare was er woensdagavond rond 18.20 uur hinder na een verkeersongeluk ter hoogte van de werken.

Het ongeluk gebeurde in de late avondspits op de Provinciebaan in Koekelare ter hoogte van de werken aan de Bovekerkestraat. Aan de werken staan tijdelijke verkeerslichten en is het sowieso aanschuiven. In de file reed een bestuurder van een Volkswagen achteraan in op een Ford. Een ziekenwagen en de politie kwamen ter plaatse.

Omdat de Volkswagen na het ongeluk wat begon te roken, wellicht door het openklappen van de airbags of onder de motorkap, kwam ook de brandweer ter plaatse. Zij hoefden echter niet te blussen. De gewonde bestuurder kreeg verzorging in de aangekomen ziekenwagen. Intussen ontstond er extra verkeershinder en moest het verkeer geregeld worden. Een takeldienst sleepte de niet-rijvaardige voertuigen weg. (JH)