Expresweg in Brugge even geblokkeerd door ongeval

Donderdagmiddag even over 14 uur gebeurde op de N31 Expresweg in Brugge een ongeval.

Door een nog onduidelijke reden verloor de bestuurder van een personenwagen die in de richting van Kortrijk reed de controle over zijn stuur en kwam tegen de vangrail terecht. Door de botsing kwam de wagen dwars op de rechterrijstrook terecht en was er geen doorkomen meer aan.

Door de impact begon de wagen ook hevig te roken en was er even vrees dat de wagen zou vuur vaten. De opgeroepen brandweer had de situatie echter snel onder controle en kon erger voorkomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eens het gevaar geweken kon het verkeer weer stapvoets over de pechstrook verder rijden. De wagen diende getakeld te worden en is rijp voor de schroothoop.