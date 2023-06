Ex-bokser Sugar Jackson, die zijn carrière lanceerde vanuit Izegem, zwaargewond bij verkeersongeval

Osei Bonsu Jackson is woensdagavond in Wommelgem zwaargewond bij een verkeersongeval waarbij drie auto’s betrokken waren. Een van de bestuurders moest uit zijn wagen bevrijd worden, het gaat om de Antwerps-Ghanese ex-bokser ‘Sugar Jackson’. Ook de andere bestuurders raakten zwaargewond, maar zouden er minder erg aan toe zijn. Sugar Jackson pakte diverse Europese titels en werd wereldkampioen bij de welters. Onder leiding van trainer Renald De Vulder trainde hij jarenlang in Izegem en stond hij er ook vaak op de boksgala’s.

De naam Sugar Jackson klinkt bij heel wat Izegemse boksfans nog als muziek in de oren. De puncher kampte in een zeer aantrekkelijke stijl en maakte ook furore toen hij in 2000 aan zijn carrière begon. Om bij Renald De Vulder te kunnen trainen, spoorde hij tot vier keer per week naar Izegem. Daar werd zelfs de vroegere Heilig Hartschool ingericht als bokszaal. Op de Izegemse boksgala’s was hij een graag geziene gast. In december 2010 topte hij samen met Junior Bauwens de affiche.

In 2013 stopte hij met boksen. Eerder was hij ook te zien in het tv-programma Expeditie Robinson en later in Eeuwige Roem. Sugar Jackson heeft met zijn vrouw Tania twee tienerkinderen. Hij werkt in de nachtshift bij het sorteercentrum van PostNL in Wommelgem. In zijn vrije tijd geeft hij nog boksles, een eigen boksclub was nog altijd zijn ultieme droom.