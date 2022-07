Europafeesten eindigen in mineur: twintiger zwaargewond na knal tegen boom

Langs de Meulebeeksesteenweg in Tielt raakte een 25-jarige man ernstig gewond. Hij reed van de Europafeesten in Tielt naar huis in Meulebeke. Even voor 1 uur knalde hij met zijn wagen tegen een boom, meldt HLN.

De twintiger is van Tielt afkomstig maar woont nu in Meulebeke. Het ongeval gebeurde in de Meulebeeksesteenweg ter hoogte van het bedrijf Comfort Home. De klap was enorm hevig, de brandweer had meer dan een uur nodig om hem te bevrijden.

De zwaargewonde man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.