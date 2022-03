Emmanuel uit Houthulst getroffen door hartaanval achter stuur: “We hebben opi nog nodig”

Een dag nadat de 58-jarige Emmanuel Abeele (58) uit Klerken bij Houthulst met zijn bestelwagen tegen een huis knalde in Roeselare kreeg de man in het ziekenhuis een pacemaker ingeplant. Emmanuel kreeg vlak voor het ongeval immers een plotse hartaanval, in het ziekenhuis gevolgd door een tweede.

“We hebben papa gesmeekt om te vechten, ook voor zijn kleinkindjes Thrysse en Thorsten. Ze hebben opi zo hard nodig”, zegt dochters Sheena en Maddelin.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 6.30 uur op de Beversteenweg in Roeselare. Plots week Emmanuel in een ruime bocht van zijn rijbaan af en knalde tegen een hoek van een woning. Binnen zaten twee kleine kindjes tv te kijken. De ravage was groot maar binnen bleef iedereen ongedeerd. De toestand van bestuurder Emmanuel Abeele was echter zeer ernstig. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Rumbeke gebracht.

Dubbele hartaanval

“Papa blijkt in zijn bestelwagen getroffen te zijn door een hartaanval”, zeggen zijn dochters Sheena (30) en Maddelin (29), en zijn vrouw Conny Vercamer. “Dat vernamen we toen we aankwamen op de spoedafdeling. Daar kreeg hij zelfs een nieuwe hartaanval te verwerken. De dokters waren dan zeker dat dit de oorzaak was van het ongeval, alhoewel papa door de zware klap ook zeven ribben brak. Hij was amper op 1 kilometer van werk bij Afschrift in Ardooie, waar hij werkt als elektricien. Normaal zou hij van daaruit vertrekken naar een werf in Gent. We mogen er niet aan denken dat dit was gebeurd op de autosnelweg. Dan waren de gevolgen wellicht veel erger. Papa herinnert zich helemaal niets van de klap. Hij was erg aangedaan toen hij op de nieuwssite de beelden van de ravage zag. Zeker omdat hij nu weet dat er kindjes binnen zaten. Gelukkig bleven die ongedeerd.”

Pacemaker

Voor de dierbaren van Emmanuel is het hoe dan ook flink schrikken. “Nooit eerder had hij last van zijn hart dus dit is toch wel een mokerslag. Papa is een heel bezige bij, niets is hem teveel. Zo werk ik (Sheena, nvdr) als leerkracht in het onderwijs en vroeg of hij vispersen kon maken voor een spel in de klas. We zagen nu in de tuin dat hij daar al mee bezig was. In het ziekenhuis onderging hij donderdag een operatie waarbij een pacemaker werd ingeplant. We hopen zo vurig dat alles goed verloopt. Sowieso wordt het een lang herstel, ook mentaal. Maar we sturen vooral positieve krachten door naar papa, want hij is nog zo jong en verdient nog een lang leven.”

“Blijf vechten opi”

Emmanuel is intussen opa van de kinderen van Sheena, Thorsten (1) en Thrysse (3). “Ze zijn echt zijn oogappels, alles doet hij voor hen. Ze willen opi absoluut gaan bezoeken in het ziekenhuis maar dat kan nu even niet. Maar we waren ontzettend blij toen we allen samen woensdagavond al even konden videochatten. We hopen heel hard dat we deze nare gebeurtenis snel samen kunnen navertellen want papa, opi, we hebben je zo hard nodig! Niet alleen je drie vrouwen maar ook je oogappels.” (JH)