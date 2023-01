Elektriciteitspaal afgeknakt in Roeselare: chauffeur rijdt gewoon door

Op het kruispunt van de Bietstraat met de Oude Schierveldestraat in Roeselare, op de grens met Oostnieuwkerke, reed een voertuig maandagochtend een elektriciteitspaal af. Chauffeur reed na het voorval gewoon door.

Het was een passant die maandagochtend opmerkte dat een elektriciteitspaal afgeknakt was en er kabels over de landelijke weg lagen. De politie werd onmiddellijk op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse om de plek te beveiligen.

Nabij het kruispunt zijn duidelijke dikke bandensporen te zien zichtbaar. Wellicht kwam een vrachtwagenchauffeur vanuit de Bietstraat gereden en merkte hij te laat op dat de straat sinds enkele jaren dood loopt. Net voor het kruispunt met de Oude Schierveldestraat staat een paaltje waardoor het verkeer niet meer door kan richting de Diksmuidsesteenweg. De chauffeur heeft wellicht het paaltje links willen ontwijken waarna het voertuig de elektriciteitspaal raakte. Van het voertuig en de chauffeur ontbreekt momenteel elk spoor.