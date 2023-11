Eigenaar huis dat geramd werd door tractor: “Mirakel dat de bewoners ongedeerd zijn”

Ravage in Zonnebeke: een tractor met aanhangwagen reed maandagochtend een woning binnen en miste daarbij nipt een van de bewoners. “Ze moesten sowieso toch een ambulance sturen, want die vrouw was in shock.”

“Ik was vlakbij aan het rijden met een aanhangwagen schapen en hoorde een ferme klap. Ik keek omhoog en zag een enorme stofwolk.”

Eigenaar Jelle Vandenbussche repte zich maandag rond 10 uur naar zijn huis op de hoek van de Roeselarestraat en Groenestraat in het centrum van Zonnebeke. Hij trof er een ravage aan: een tractor met aanhangwagen was vanop de Roeselarestraat in de hoek van de woning gereden.

Er lagen overal brokstukken van de afgereden gevelstenen, waardoor de woonkamer en de slaapkamer erboven volledig zichtbaar waren. Het koppel dat het hoekhuis huurt, zat op het moment van de aanrijding in de woning.

Opgevangen

“Ik was er snel”, vervolgt Jelle. “De vrouw was danig geschrokken. Ik hoorde haar roepen. Ze zat aan de tafel in de woonkamer, vlak naast de zetel die geramd was door de tractor. De vrouw heeft enorm veel geluk gehad. De man was wat verderop, in de keuken. Allebei waren ze ongedeerd, net als hun hondjes. Een mirakel. De vrouw moest wel eerst even in haar auto bekomen en werd dan opgevangen bij mijn ouders in de buurt. Er moest wel een ambulance komen, want die vrouw raakte in shock.”

Dure renovatie

“Ik ben wat geschrokken”, bekent Jelle. “Dit huis is pas zes jaar geleden volledig gerenoveerd. Daar is veel geld naartoe gegaan. De verzekeraar kwam ter plaatse, maar wat is de volgende stap? Afbreken?”

De bestuurder van de tractor was niet gewond. Uit vaststellingen van politiezone Arro Ieper blijkt dat hij “vermoedelijk zwaar in de remmen ging, waardoor het voertuig in schaar kwam te staan tegen de woning”.

Woonzorgcentrum

Het parket van West-Vlaanderen stelt geen deskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken. Brandweer Westhoek ruimde de brokstukken op en beveiligde de site in samenwerking met de gemeente. Het gemeentebestuur zocht mee naar opvang voor de huurders. “Ze kunnen voorlopig terecht in het woonzorgcentrum in Zonnebeke”, verklaart Zonnebeeks burgemeester Ingrid Vandepitte (#TEAM8980). (TP)