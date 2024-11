“Een minuut vroeger en we waren er niet meer”: Yonander (16) ontsnapt aan de dood na horrorcrash Veldegem

De zestienjarige Yonander Rombaux kroop deze ochtend door het oog van de naald. Samen met zijn broer Milan (14) zat hij deze ochtend op de lijnbus richting Brugge, luttele minuten voor die bus gegrepen werd door een trein.

Vrijdagochtend viel een bus van De Lijn in panne op een overweg in Veldegem, deelgemeente van Zedelgem. Enkele minuten later werd diezelfde bus aan stukken gereten na de botsing met een aankomende trein. Gelukkig waren alle 14 reizigers én de chauffeur intussen uitgestapt, iedereen kwam er met de schrik vanaf.

Ook Yonander (16) is enorm onder de indruk van de hele gebeurtenis. De zoon van comedian Kevin ‘De Mugge van Brugge’ Rombaux was samen met zijn boer Milan (14) en een goede vriend met de bus op weg naar het KTA in Brugge, waar hij een schildersopleiding volgt.

Als ik bij mijn mama in Veldegem ben, neem ik elke dag diezelfde bus. Ik had niet meteen iets door toen we stilstonden op de sporen, iedereen was op zijn gsm bezig. Maar enkele seconden later riep de chauffeur dat iedereen onmiddellijk moest uitstappen. Ik denk dat hij één keer heeft geprobeerd om de bus opnieuw te starten, maar eigenlijk is hij bijna direct begonnen met ons te evacueren. Het ging vlot”, vertelt de leerling.

Shock

Van paniek tijdens het uitstappen was er volgens Yonander amper spraken, iedereen volgde meteen het bevel van de buschauffeur op. “Een meisje dat als een van de eerste was uitgestapt vroeg of ze de hulpdiensten moest bellen. Toen ze dat aan het doen was, begonnen de rode lichten van de overweg plots te flikkeren, het signaal dat er een trein aankwam. Toen begon iedereen wél te panikeren, terwijl we intussen wel al op een veilige afstand stonden. Het ging allemaal gewoon heel snel, tussen het moment dat we stilstonden en de aanrijding van de trein zaten er slechts een drietal minuten.”, klinkt het.

Het moment van de crash zelf zal Yonander niet snel vergeten. “Dat beeld, die harde knal… dat zal niet snel uit mijn gedachten verdwijnen. Op dat moment was iedereen een beetje in shock denk ik. Als die trein een minuut eerder was aangekomen, dan waren we er allemaal niet meer geweest. We hebben echt gewoon super veel geluk gehad, zeker ook met onze chauffeur die zo snel heeft gehandeld.”

Ondanks deze heftige gebeurtenis zweert Yonander het openbaar vervoer niet af: “Intussen ben ik wel al wat bekomen van de shock. Maar ik ben er wel zeker van dat ik zenuwachtig zal zijn als ik de volgende keer op die bus zit en we over de sporen moeten rijden. Ook met de fiets zal ik extra waakzaam zijn, denk ik.”