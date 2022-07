Een dode en vier gewonden bij zwaar ongeval in Beernem

Bij een tragisch verkeersongeval op de E40 in Beernem is zaterdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen, dat bevestigt de federale politie. In de wagen zaten ook nog vier andere mensen, die werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 6.10 uur in de richting van de kust. Over de precieze omstandigheden bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. Vast staat dat de bestuurder de controle over het stuur verloor, naast de snelweg belandde en tot stilstand kwam in een diepe gracht.

Op dat moment zaten er ook vier passagiers in de wagen. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse om de slachtoffers uit hun benarde situatie te bevrijden.

Alle hulp te laat

Voor één persoon, volgens de eerste informatie de bestuurder, kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De vier anderen werden overgebracht naar het ziekenhuis. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen.