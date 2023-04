E403 in Ruddervoorde meer dan een uur afgesloten door zwaar ongeval

Zondagmiddag even over 12 uur gebeurde op de E403 in de richting van Brugge een zwaar ongeval ter hoogte van Ruddervoorde.

Op twee kilometer van de afrit Ruddervoorde kwam het tot een aanrijding tussen twee voertuigen. Door de botsing kwamen beide voertuigen op hun zijkant terecht. In het eerste voertuig viel één lichtgewonde. In het tweede voertuig, dat ook nog eens rond zijn as draaide en met de neus richting Kortrijk kwam te staan, zat de bestuurder gekneld in zijn wagen.

Hij werd door de brandweer bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis. Ook zijn passagier raakte gewond en diende naar het ziekenhuis gebracht te worden. Door het ongeval was de volledige snelweg versperd en was er voor meer dan een uur stilstaand verkeer. De file groeide dan ook snel aan.

Pas na een uur werd één rijvak vrijgegeven en kon het verkeer passeren. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren wordt onderzocht.