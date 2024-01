E403 in Lichtervelde vol glas nadat vrachtwagen ruit verliest

Op de snelweg E403 in Lichtervelde heeft een vrachtwagen een glazen ruit verloren. Zo lag de snelweg vol met glas. Het verkeer kon via de pechstrook passeren. Door dit incident was er file vanaf Ardooie. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur op de E403 in Lichtervelde, richting Brugge. Een vrachtwagen verloor een ruit, maar het is nog niet duidelijk hoe dat kwam. Het glas spatte uiteen op de snelweg. Het verkeer kon enkel voorbij rijden via de pechstrook.

Er was file vanaf Koolskamp bij Ardooie, maar nu is de situatie weer normaal. (bron: Focus&WTV)