E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort even volledig versperd nadat auto over de kop gaat

De E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort was vrijdagmiddag een tijdlang volledig versperd door een verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur in de rijrichting van Calais. Een man die alleen in zijn auto zat, ging om onduidelijke reden plots over de kop in zijn wagen. Volgens de wegpolitie waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De auto bleef in het midden van de rijbaan liggen tussen de twee rijstroken. Daardoor was de E40 tijdelijk volledig versperd en ontstond al gauw een file.

Na aankomst van de wegpolitie en signalisatiewagen kon de rechterrijstrook deels en de pechstrook vrijgegeven worden zodat het verkeer terug kon passeren. De bestuurder kon op eigen kracht uit zijn wagen raken en was onder de indruk van het ongeval. Een ziekenwagen snelde ter plaatse voor een medische check-up maar de man bleef ongedeerd. Hij legde bij de politie ook een negatieve ademtest af. Nadat de wagen getakeld werd kon de E40 terug volledig vrijgegeven worden. (JH)