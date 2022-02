E40 tussen Beernem en Oostkamp volledig afgesloten door mazoutspoor na ongeval

In volle spits gebeurde donderdagavond even voor 19 uur op de E40 tussen Beernem en Oostkamp in de richting van de kust een ongeval. Door het ongeval was er een mazoutspoor over een aanzienlijk deel van de autosnelweg.

Het mazoutlek is afkomstig van een gekantelde vrachtwagen. De wegpolitie, in samenspraak met de brandweer, besloot de autostrade volledig af te sluiten om het wegdek grondig te kunnen reinigen. Dat zorgde meteen voor een file tot voor Beernem. Op een gegeven moment verloor je er 50 minuten. Hoelang de hinder nog zal duren, is onbekend.