E40 in Nieuwpoort even versperd door gekantelde aanhangwagen

De E40 tussen Nieuwpoort en Middelkerke was zondagavond na 18 uur even voor een stukje versperd in Ramskapelle. Een onbekende bestuurder verloor er de aanhangwagen die gevuld was met hout.

De aanhangwagen kantelde daardoor en bleef omgekeerd liggen tussen de pechstrook en het eerste rijvak in de richting van Middelkerke. Of de bestuurder van de auto ter plaatse bleef na het verlies van de lading, is niet duidelijk. In ieder geval kreeg de federale wegpolitie geen melding van het ongeval. Wel werd een takeldienst opgeroepen om de nodige signalisatie te plaatsen en om de aanhangwagen weg te halen van op de E40.

Het verkeer moest daardoor tijdelijk wat uitwijken maar tot ongevallen kwam het niet. (JH)