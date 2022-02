E17 richting Kortrijk volledig dicht wegens brandende vrachtwagen in Destelbergen

De E17 van Antwerpen naar Kortrijk richting Kortrijk is afgesloten wegens brandende vrachtwagen in Destelbergen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat bestuurders aanraadt om de omgeving te vermijden.

De brandende vrachtwagen staat onder de brug van de R4 op de middenrijstrook, maar het vuur is ondertussen geblust. Omdat het wegdek beschadigd is, zijn de drie rijstroken afgesloten. De voertuigen die nog vaststaan op de E17 kunnen via de pechstrook langs de vrachtwagen verder rijden.

Aankomende voertuigen kunnen de snelweg verlaten via het knooppunt Destelbergen en kunnen de parallelweg nemen, aldus het Verkeerscentrum.