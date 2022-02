E17 richting Gent uur afgesloten in Waregem door ongeval met 6 voertuigen

De autosnelweg E17 tussen Deerlijk en Waregem is zaterdagavond richting Gent een uur lang volledig voor het verkeer afgesloten. Oorzaak was een ongeval waarbij zes voertuigen betrokken waren. Er vielen vier gewonden.

Rond 21 uur vond in de richting van Gent net voor de afrit in Waregem een eerste ongeval tussen twee voertuigen plaats. Een Volkswagen Scirocco stond daardoor beschadigd op de linkerrijstrook stil. Even later botsten nog twee voertuigen, een Mini Cooper en een Renault Clio, zwaar op de stilstaande wagen. Twee andere auto’s deelden ook in de brokken.

De snelweg lag volledig bezaaid met brokstukken en de autowrakken bleven zowel op de linker- als de rechterrijstrook achter. Verschillende ziekenwagens en een MUG-team snelden ter plaatse. Heel wat inzittenden bleven ongedeerd maar toch moesten vier personen naar ziekenhuizen in Waregem en Kortrijk overgebracht worden. Ze liepen geen levensbedreigende verwondingen op.

De snelweg richting Gent werd in Deerlijk volledig afgesloten. Na ongeveer een uur kon het verkeer dat in de file stond via de pechstrook passeren. De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie en het opkuisen van de brokstukken en vloeistoffen op de weg. Vijf voertuigen moesten getakeld worden.

(LSi)