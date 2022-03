Druk weekend voor Komense brandweer

De Komense brandweer stond afgelopen weekend op scherp want niet minder dan drie keer moesten ze uitrukken voor spectaculaire interventies. Van verkeersongevallen tot een gewaagde redding? Ze kregen het allemaal op hun bord.

Zaterdagavond rond 20 uur werden de spuitgasten voor het eerst opgetrommeld voor een indrukwekkende operatie. “Onze ambulanciers, samen met mensen van de MUG, moesten een persoon uit de Drie Bischoppenstraat met hoogdringendheid naar het ziekenhuis overbrengen”, verklaarde kapitein Lahousse later. “De situatie was ernstig maar het slachtoffer, woonachtig in een appartement, kon niet via de traphal worden geëvacueerd. Door middel van een ladderwagen en een bijzondere constructie werd de man uiteindelijk via het dak ontzet. Het gebeuren kon op heel wat belangstelling van de buurtbewoners rekenen.”

Van rust was er voor de hulpdiensten nog geen sprake want hun bijstand was kort voor middernacht nodig in het centrum van Komen. “Een voertuig met Belgische nummerplaten kwam uit Frankrijk en reed via de Voorstadstraat richting Grote Markt”, ging de officier verder. “Ter hoogte van het ronde punt, dat de verbinding met de Fortstraat maakt, liep het grondig mis. De bestuurder verloor de controle over zijn voertuig en knalde dwars over het rond punt. De schade was aanzienlijk en de chauffeur raakte gekwetst. Toch wilde hij niet verzorgd worden en weigerde hij ook resoluut om met de ambulance mee te gaan.”

Nieuw verkeersongeval

Terwijl de brandweerlieden nog bezig waren met het opkuisen van het eerste ongeval, weerklonk al een nieuwe noodoproep. “De waanzinnige nacht werd afgesloten met wederom een spectaculair verkeersongeval, dit keer op de N58”, sloot de kapitein af. “Een dame wilde met haar wagen de afrit van de N58 nemen, ter hoogte van Waasten. Ook daar liep het compleet fout en verloor de dame de controle over het stuur. Haar wagen werd tot schroot herleid en ze raakte als bij wonder slechts licht gewond. Ook hier weigerde de bestuurder verzorgd te worden en wilde ze absoluut niet naar het ziekenhuis.”

In beide gevallen raakten geen andere voertuigen betrokken. Door het late uur bleef de verkeershinder dan ook beperkt.