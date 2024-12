Druk kruispunt in Oostende urenlang afgesloten: Man wordt onwel achter stuur en rijdt daarbij voetganger en geparkeerde auto’s aan

Omstreeks 15 uur gebeurde op het kruispunt van de Torhoutsesteenweg met de Elisabethlaan in Oostende een ongeval waarbij vier mensen gewond raakten, inclusief een man die onwel werd achter het stuur.

Bij het oversteken van het drukke kruispunt werd een oudere man omstreeks 15 uur donderdagmiddag onwel achter het stuur van zijn wagen. De man zat op dat moment met zijn vrouw in de auto. Daarbij raakte hij een voetganger die op dat moment op het voetpad liep. Hij kwam uiteindelijk tot stilstand tegen twee geparkeerde wagens. Maar niet voordat hij een andere auto had geraakt waarin twee mensen zaten.

Schrik van ons leven

“Ik kwam net van de winkel met mijn buurvrouw en was met de auto op weg naar huis”, legt Steven, een van de slachtoffers uit. “Plots zag ik een zwarte wagen met een rotvaart naderen. Ik ben beginnen roepen, want ik kon geen kant op. De wagen scheurde langs onze wagen, reed een voetganger aan en kwam tot stilstand tegen twee andere wagens. Mijn buurvrouw en ik beleefden de schrik van ons leven. Mijn auto raakte daarbij zwaar beschadigd.”

Zowel de voetganger als Steven en zijn buurvrouw raakten bij het ongeval gewond. De man die onwel werd achter het stuur en de drie andere gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie verkeerde niemand echter in levensgevaar.

Niet onder invloed

Het kruispunt werd afgesloten voor het verkeer en dat zorgde voor een pak verkeersellende. “ Er werd een verkeersdeskundige aangesteld door het parket”, zegt Eline Goeminne, woordvoerder bij politiezone Oostende. “Dat is meteen ook de reden waarom het kruispunt lang afgesloten was voor het verkeer. Pas omstreeks 19 uur werd het kruispunt terug vrijgegeven. De verkeersdeskundige moest de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.” De bestuurder werd uiteindelijk aan een alcoholcontrole onderworpen en daaruit bleek dat hij niet onder invloed was.