Dronken wegpiraat (20) krijgt rijverbod na wilde achtervolging en crash tegen appartementsgebouw

In de Brugse politierechtbank stond dinsdagochtend een 20-jarige jongeman uit Deinze terecht nadat hij vorig jaar een stevig verkeersongeval veroorzaakte. De twintiger reed onder invloed met de wagen, weigerde te stoppen voor de politie en crashte tijdens de achtervolging tegen een appartementsgebouw. En dat met alle gevolgen van dien. “Dit soort ongevallen tonen ze op het nieuws”, zegt de politierechter.

De lokale politie van Kouter beleefde tijdens de nacht van dinsdag 7 mei op woensdag 8 mei 2024 allesbehalve een rustige shift. Een politiepatrouille was rond 1.30 uur in de Aartrijkstraat in Ichtegem aan het tanken toen ze zagen hoe een bestuurder van een BMW roekeloos aan het rijden was. Net op dat moment was de tankbeurt afgelopen waarna de agenten de achtervolging inzetten. De BMW besloot niet te stoppen voor de politie, maar ging net harder rijden in de hoop de agenten af te schudden.

De agenten besloten hun zwaailichten, sirenes en grootlichten te gebruiken, maar ook dat deed D.B. niet stoppen. De achtervolging werd wilder en wilder en tijdens de rit verloor de BMW zelf een band. Kort nadien kwam de wagen tot stilstand in de gevel van een flatgebouw in Aartrijke. De ravage was aanzienlijk en de brandweer moest het gebouw stutten. De 82-jarige bewoonster bleef ongedeerd.

Vonnis

De twintiger verscheen dinsdagochtend voor de politierechter. Op het moment van de crash had de jongeman 1.93 promille alcohol in het bloed. Bovendien bleek de BMW niet ingeschreven te zijn en ook van een geldige keuring of verzekering was geen sprake. “Het is niet fraai hé”, zei de rechter. “Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt. Je ziet nu wat alcohol kan doen. Dit zijn dingen die het nieuws en de media halen.”

D.B. had nog maar sinds augustus 2022 zijn rijbewijs op zak en was dus een jongbestuurder. De jongeman kreeg van de politierechter een geldboete van 2.800 euro opgelegd, waarvan 1.400 euro met uitstel. De rechter besloot de man ook een rijverbod van 2 maanden en 8 dagen op te leggen. Daarnaast moet het praktisch rijexamen opnieuw afgelegd worden. Het Openbaar Ministerie vroeg een alcoholslot, maar dat werd niet opgelegd.