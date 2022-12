Dronken vrouw beschadigt vijf auto’s tijdens wilde rit in Rekkemstraat in Lauwe

Vijf auto’s beschadigd waarvan drie op een enkeltje met de takelwagen werden getrakteerd. Het trieste resultaat van een brokkenrit in de Rekkemstraat, tijdens de nacht van zaterdag op zondag.

Een luide knal haalde rond 1:15 uur zaterdagnacht de inwoners van de Lauwse Rekkemstraat uit hun slaap. De meest dappere onder hen trotseerden de ijzige temperaturen en gingen poolshoogte nemen, waarop ze een waar slagveld ontdekten. Een dame, aan het stuur van haar Duitse berline, had bij een aanrijding niet minder dan 5 wagens geraakt.

Stevige alcoholgeur

“We zijn meteen naar die wagen gelopen om te kijken of de chauffeur hulp nodig had. Alle airbags waren ontplooid dus dan denk je meteen het ergste.” Camy Van Casteren en haar vriend deelden met hun wagen zelf ook in de brokken.

“De chauffeur, een dame, stond verweesd naast haar wagen en reageerde niet meteen wanneer we haar aanspraken. Je kon al meteen een stevige alcoholgeur waarnemen waardoor het duidelijk werd dat ze waarschijnlijk veel te diep in het glas had gekeken. We hadden dan ook weinig andere keuze dan de politie op te bellen.”

Schade aanzienlijk

Met de ordediensten in aantocht werd het voor iedereen duidelijk dat de schade aanzienlijk was. “Ze is van haar rijvak afgeweken en is zo pal op de BMW van mijn vriend gereden, een wagen die correct aan de andere kant van de straat stond geparkeerd”, gaat Camy verder.

“De klap was dusdanig intensief dat onze wagen vooruit werd gekatapulteerd tegen een gloednieuwe bestelwagen, die op zijn beurt dan weer tegen een andere bestelwagen reed. Ze moet dan blijkbaar achteruit zijn gebold en heeft zo nog eens twee wagens geraakt. Eenmaal de politie ter plaatse was, hadden ze de grootste moeite om een ademtest van mevrouw af te nemen. Ze moest niet naar het ziekenhuis maar werd naar het politiecommissariaat gebracht.”

Zure nasmaak

Met de traditionele BOB-campagnes die dit weekend op gang werden getrokken, heeft dit ongeval dan ook een erg zure nasmaak. Camy lanceerde een emotionele oproep via sociale media. “Als je hebt gedronken, ga dan in hemelsnaam toch niet gaan rijden met de auto. Feit, haar wagen is rijp voor de schroothoop maar door haar daden hebben meerdere mensen nu schade te verwerken.”

“We mogen van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen. Zelf kwamen we pas thuis van een avondje uit, dus had dit ongeval een half uurtje eerder plaatsgevonden dan waren we er misschien niet meer.”

Drie wagens, waaronder die van de brokkenpiloot, werden door de takeldienst weggebracht. Bij de politie zelf was niemand bereikbaar voor commentaar.