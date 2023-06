Dronken motard op blote voeten knalt tegen auto: “Bestuurster was onder de indruk”

Onder invloed, op blote voeten en zonder geldig rijbewijs crashte een Franse motorfietser zaterdagavond tegen een auto in De Panne.

Een 29-jarige Franse motorfietser reed zaterdag even voor 20.30 uur in de Dynastielaan in De Panne. Plots knalde hij tegen een auto van het merk Nissan Juke. De motorfiets van het merk BMW belandde in de grasberm.

De Fransman was gewond aan de knieën en zijn gezicht zat onder het bloed. Hij droeg een T-shirt en een korte broek, en wandelde rond op zijn blote voeten. De motorrijder had geen geldig rijbewijs en legde een positieve ademtest af. Hij werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, zijn motorfiets werd getakeld.

“De autobestuurster, een vrouw uit Bredene, was onder de indruk van het ongeval”, klinkt het bij politiezone Westkust.

(TP)