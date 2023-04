Dronken man rijdt gracht in en wordt agressief tegenover passanten en politie in Vleteren

In Vleteren belandde zaterdagavond een auto in de gracht. De bestuurder bleek dronken en vertoonde agressief gedrag tegenover politie en passanten. Zijn rijbewijs is ingetrokken.

Politiezone Arro Ieper kreeg zaterdag melding van het ongeval om 22.53 uur. Het ging om een Skoda, die in de gracht was beland bij het kruispunt van de Eikhoekstraat en de landelijke Kruisboomstraat in Vleteren.

“Er vielen geen gewonden”, bevestigt Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone. De bestuurder, een man 31 jaar uit Vleteren, had gedronken en vertoonde agressief gedrag tegenover de verbalisanten en passanten.

Stampen en roepen in combi

“Hij was zichtbaar dronken”, getuigt iemand uit de buurt. “Hij kroop zelf uit de wagen en werd agressief tegenover de personen van twee wagens, die gestopt waren om hulp te bieden. Bij aankomst van de politie begon hij eerst luidop te wenen, tot hij ook tegenover de politie agressief werd. Ze plaatsten hem in de combi om hun werk verder te kunnen doen, maar plots begon hij te stampen en te roepen in de combi.”

“Het werd zodanig erg dat de politie kwam mededelen dat ze hem eerst moesten naar de cel op kantoor brengen, omdat ze op die manier hun werk niet konden uitvoeren. De politie markeerde de auto met een lint, tot ze terug konden komen om het ongeval verder af te handelen en de auto er te laten uitslepen.”

Het rijbewijs van de bestuurder werd ingetrokken.

(TP)