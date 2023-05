Dronken Hongaar (31) uit Menen ramt wagen en rijdt daarna gevel aan gort in Lauwe

Een 31-jarige Hongaar, die in Menen woont, maakte het wel heel bont zondagavond. Iets voor 23 uur reed hij tegen een wagen in de Larstraat in Lauwe om daarna iets verder een gevel te vernielen. De man blies positief.

Een leeg flesje bier rolde nog weg en weer voor de passagiersstoel wanneer de takeldienst de Range Rover takelde. Even ervoor had de terreinwagen met Hongaarse nummerplaat nog ravage aangericht in de Larstraat in Lauwe.

De bestuurder, een 31-jarige man die in Menen woont, reed zondagavond iets voor 23 uur in de richting van het centrum van de Meense deelgemeente wanneer hij plots een geparkeerde Volvo aan de zijkant raakte. De man draaide aan zijn stuur en reed uiteindelijk tegen de gevel van een huis aan de overkant een tiental meter verderop.

Luide knal

De schade was aanzienlijk. Het muurtje dat twee ramen scheidde was helemaal aan brokken gereden, de ruiten lagen aan diggelen. Bewoner Kristof Lemaitre was op dat moment al een halfuurtje aan het slapen. “Ik werd gewekt door een luide knal. Toen ik in mijn living kwam, schrok ik me een bult”, vertelde hij.

De impact bij de buurvrouw was minder. Enkele kleine brokstukken van de muur en een verschoven dorpel. “Al was het wel mijn auto waar hij eerst heeft tegen gereden”, zuchtte de vrouw. “Ik lag net in mijn bed toen ik de klap hoorde. Ik wist meteen dat het ernstig was.”

De enorme knal waarvan sprake wekte de hele buurt, waardoor er meteen heel wat volk in de buurt was. Een omstaander zag meteen de man in bloot bovenlijf vloeken, een verpleegster ging snel een kijkje nemen. “Hij vroeg meteen of er slachtoffers waren. Hij besefte wel degelijk dat hij in de problemen zat”, vertelde de vrouw, die uit voorzorg zijn sleutels uit het contact nam.

Positieve ademtest

Slachtoffers vielen er gelukkig niet. De man kon zelf uit zijn voertuig kruipen, maar werd gecontroleerd in een ambulance. De 31-jarige Hongaar legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

Zijn wagen en de aangereden Volvo werden getakeld. Intussen zorgde de brandweer ervoor dat de gevel van het zwaarst getroffen huis gestut en afgesloten werd. De man kon volgens de brandweerofficier ter plekke in zijn woning blijven. De Larstraat werd een tijdlang afgesloten tussen de Hospitaalstraat en de Leopold Sabbestraat. (JD)