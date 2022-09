Dronken fietser wordt door hulpdiensten uit gracht gered in Koekelare

De hulpdiensten moesten maandagavond een opvallende redding uitvoeren in Koekelare. Een dronken fietser was er met zijn pas afgehaalde dagschotel in de gracht gesukkeld en verdween haast volledig uit beeld. De politie, brandweer, ziekenwagen en een MUG-arts snelden ter plaatse om de man te redden.

Het voorval deed zich bij het invallen van de duisternis voor rond 19.30 uur langs de Belhuttebaan in Koekelare. Een man die langs dezelfde straat woont was er op zijn fiets nog een dagschotel gaan halen. Op de terugweg met zijn avondmaal liep het echter verkeerd. “De man stuurde zijn fiets recht de gracht in”, zegt politiecommissaris Geert Provoost van zone Polder.

“Het gaat daar om een nogal diepe gracht naast het fietspad aan de maïs. Er is wat begroeiing en het had geregend. Er stond dus ook slijk in de gracht. De man verdween haast volledig uit beeld maar zijn arm stak wel nog uit. Hij raakte niet op eigen kracht uit de gracht. Gelukkig had een voorbijganger alles gezien en belde de hulpdiensten. Door die melding kwamen ook de MUG-arts en een ziekenwagen ter plaatse. De man zat echter goed diep in de gracht en daarom werd versterking opgeroepen van de brandweer en onze diensten. We konden de man zo alsnog uit de gracht halen. Hij liep lichte verwondingen en natte kledij op. De man is door ons gekend en was onder invloed van alcohol maar stelt het al bij al goed.”

Zijn avondmaal kon echter niet meer genuttigd worden. (JH)