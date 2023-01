Dronken crash tegen gascabine is ongeval teveel voor geëvacueerde bewoners in Ieper: “We daveren hier uit ons bed”

De dronken crash tegen een gascabine en de daaropvolgende evacuatie in de vrieskou afgelopen weekend was het ongeval teveel voor de bewoners van ‘de laatste huizen’ van de Zonnebeekseweg bij Ieper. Na “vijf ongevallen in elf jaar” eisen ze maatregelen op de “gevaarlijke weg” voor hun deur. “Er moét iets veranderen”, aldus een gezin, dat nu voor de tweede keer hun geparkeerde wagen moest laten wegtakelen.

“Mo mens, wat een klap!” Cecile Pattyn (79) werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur abrupt gewekt door een wagen, die crashte voor haar deur op het einde van de Ieperse Zonnebeekseweg, vlakbij de brug over autosnelweg A19 en de grens met Zonnebeke. “Meteen daarop hoorde ik een pshhht-geluid”, getuigt de dame.

De gecrashte BMW 316 was tegen een elektriciteitspaal beland en had ernaast een gascabine afgereden, waardoor een lek ontstond in een middendrukleiding. In de nachtelijke vrieskou werd Cecile plots uit haar woning geëvacueerd door de toegesnelde hulpdiensten, samen met een vijftiental andere dichte bewoners.

“De BMW reed ook tegen onze Mitsubishi ASX, die voor het huis geparkeerd stond”, zeggen Dieter (35) en zijn vriendin Justien (32), die er wonen met hun zevenjarige zoon Vinz. “Er is veel schade ter hoogte van het linkerachterwiel. De wagen moest getakeld worden en is wellicht weer total loss.”

Weer, want zeven jaar eerder gebeurde een gelijkaardig ongeval. “Maar de grootste frustratie kwam pas toen we de bestuurder zagen: hij kon het niet wegsteken dat hij gedronken had.” De 24-jarige man uit Zonnebeke legde een positieve ademtest af, waarop zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken.

Eén vonkje

“Dat is het ergste”, foetert het koppel. “Voor hetzelfde geld valt die elektriciteitspaal om door dat onverantwoord rijgedrag en ontploft de hele boel. Eén vonkje was genoeg geweest. Dat bleek ook tijdens de evacuatie: er mocht zelfs niet op een bel geduwd worden.”

Politiezone Arro Ieper liet extra combi’s aanrukken, zodat de geëvacueerde bewoners zich konden opwarmen. Ook Brandweer Westhoek stelde interventievoertuigen ter beschikking.

“Dat was nodig. Er waren ook kindjes uit hun bed gelicht, onder wie twee peuters”, klinkt het. “De meesten konden uiteindelijk terecht bij familie.”

Netbeheerder Fluvius snelde ter plaatse en sloot de gasleiding af. “In totaal zaten elf woningen zonder gas”, aldus een woordvoerder van Fluvius. “De gascabine werd vernieuwd en elke woning werd gecontroleerd. Tegen zaterdagmiddag was alles weer in orde.”

Vijf ongevallen in elf jaar

Al is het onveiligheidsgevoel bij de teruggekeerde bewoners nu groter dan ooit.

“Enkele dagen voor de crash belandde een wagen tegen de regenpijp en gevel door een ander ongeval. Gelukkig heeft onze auto eens geen schade, zeiden we toen. En drie dagen later: patat!”

“Wij wonen hier intussen elf jaar en maakten al vijf ongevallen mee voor de deur. Een bewoonster ging zelfs eens over de kop door een aanrijding bij onze huizen. Er moét iets veranderen”, stelt het koppel, dat prompt de burgemeester mailde.

“We zijn het méér dan beu. De maximumsnelheid bedraagt 70 km per uur, maar ze vlammen hier. We daveren ons bed uit. We willen er graag blijven wonen en pleiten voor een plaatselijke zone 50, die desnoods moet gehandhaafd worden met een flitspaal.”

De gevolgen van de laatste crash laten zich de komende dagen nog voelen. “Door de grote impact tegen de elektriciteitspaal, zijn enkele kabels een stuk uit mijn woning getrokken”, wijst Cecile.

Financiële kater

“Ons gezin heeft maar één wagen en we moeten ons nu beredderen met hulp van familie, tot we een mogelijke vervangwagen hebben”, aldus het koppel. “We zitten ook met een financiële kater. Net als de vorige keer vrezen we een relatief lage schadevergoeding, omdat de wagen elf jaar oud is. We hadden er graag nog een tijdlang mee gereden, maar worden weer verplicht een nieuwe te kopen.” (TP)