Dronken chauffeur valt in slaap en veroorzaakt ongeval

Langs de Ardooisestraat in Izegem geraakten donderdagochtend twee personen gewond bij een ongeval. Een van de betrokken had teveel gedronken en is zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur. Een 20-jarige jongeman uit Izegem reed van zijn werk naar huis, maar viel langs de Ardooisestraat plots in slaap terwijl hij aan het rijden was. Zijn bestelwagen week uit naar het andere rijvak waar op dat ogenblik een 34-jarige vrouw uit Deerlijk kwam aangereden. Zij kon het voertuig niet meer ontwijken waarna het tot een serieuze botsing kwam.

Beide voertuigen liepen daarbij zware schade op. Zowel de man als de vrouw geraakten lichtgewond. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis in Izegem. De 20-jarige jongeman bleek te veel alcohol gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Door het ongeval was er een tijdlang lichte verkeershinder langs de verbindingsweg tussen Emelgem en Ardooie.