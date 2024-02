Dronken brokkenpiloot knalt tegen gevel met gestolen auto: “Geschrokken van luide klap”

De politie van zone Midow arresteerde woensdagavond een jongeman die zwalpend en met een gestolen auto door Wielsbeke reed. Hij had meerdere kleine aanrijdingen en knalde onder meer tegen de gevel van Peggy Van Stijvendael (54). “Het was een enorme knal, we zijn enorm geschrokken.”

De 21-jarige jongeman reed rond 21.15 uur het rondpunt in de Expresweg af en sloeg al zwalpend de Ridder de Ghellinckstraat in. Daar reed hij met een grote zwaai de voortuin van Peggy Van Stijvendael in. “Hij moet bijna tot tegen onze voordeur gereden zijn”, zegt Peggy. “Als bij wonder miste hij de brievenbus, maar dan zwalpte hij in een boog terug en belandde tegen de hoek van ons huis.”

“Aan de muur zijn maar enkele bakstenen wat afgeschilferd, maar de klap was enorm. Ik hoorde hem al met gierende banden aankomen van op het rondpunt. Toen hij tegen de gevel reed, dacht ik eerst dat er een ongeval gebeurd was op straat. Vooral mijn dochter is erg geschrokken, zij is er nog niet goed van.”

Gearresteerd

De tocht van de brokkenpiloot eindigde echter niet bij Peggy. Ze zag hem kort nadien achteruit terug vertrekken. “Hij miste nog op een haar na de verlichtingspaal aan de overkant van de straat. Een fietser was getuige, nog een geluk dat hij die niet aanreed.”

De politie kon de jongeman even verderop in de straat zonder al te veel problemen arresteren. Zijn voertuig had onder meer twee lekke banden en was simpelweg niet meer rijvaardig. Afgaande op de schade aan de auto, vermoedt de politie dat bestuurder meerdere aanrijdingen moet gehad hebben maar het is nog afwachten of eventuele slachtoffers zich nog aanmelden.

Gestolen auto

Bij de arrestatie legde de bestuurder een positieve ademtest af. Hij bleek bovendien illegaal in het land te zijn en zijn BMW stond geseind als gestolen. Het verdere onderzoek is in handen van het parket.