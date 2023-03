Dronken brokkenpiloot (31) veroorzaakt drie ongevallen in Torhout en Kortemark

Een 31-jarige man uit Koekelare zorgde donderdagmiddag voor een heus brokkenparcours op de weg. Hij veroorzaakte drie ongevallen in twee gemeentes over een afstand van zeven kilometer. Na twee ongevallen in Torhout botste hij opnieuw in Handzame. “We zagen hem ruzie maken met een vrouw. En alhoewel zijn auto echt total loss leek, blééf hij maar verder rijden”, zegt een buurtbewoner. De man was dronken en verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen.

De eerste twee ongevallen gebeurden in Torhout. Alhoewel de Kortemarkstraat richting Kortemark al meer dan een half jaar afgesloten is door wegenwerken wilde de 31-jarige man uit Koekelare toch die weg verderzetten. Maar nog voor de eigenlijke wegenwerken liep het verkeerd. In zijn Citroën C4 reed de man vol over een middengeleider. Twee verkeerspalen met borden werden volledig afgekraakt, de man ramde vijf struikjes en zelfs klinkers op de middengeleider werden door de slepende wagen weg gekatapulteerd.

Ruzie met vrouw

Enkele buurtbewoners waren getuige van het tafereel. “Hij reed in volle vaart over de middengeleider”, zegt een van hen. “Ik was in de tuin wat aan het werken en wist niet wat ik zag. Alhoewel zijn wagen zwaar beschadigd was, bleef hij maar rijden. Ik zag hem ook duidelijk ruzie maken met een vrouw in de auto.”

De man bleef maar rijden, door de wegenwerken heen, tot waar hij echt niet meer verder kon. Daar maakte hij volgens de politie rechtsomkeer, maar veroorzaakte een nieuw ongeval. “Hij belandde half in de gracht en botste daar nog op iets”, vervolgt een bewoner. “Daardoor vloog ook zijn voorbumper er af. De wegenwerkers van Olivier zijn nog toegesneld om te komen helpen maar die kerel reed gewoon opnieuw verder, met een halve wagen.” De man pleegde dus tot tweemaal toe vluchtmisdrijf

Rijbewijs kwijt

Na de ongevallen in Torhout zette de man met zijn zwaar gehavende Citroën koers richting Kortemark. In de Pastoor D. Vanhautestraat veroorzaakte hij echter een nieuw ongeval. “Daar reed hij achteraan in op een Opel Corsa die aan het wachten was aan de verkeerslichten”, meldt politiezone Polder. “In die wagen raakte iemand lichtgewond aan het gezicht en had medische verzorging nodig waarna een ambulance ter plaatse kwam. Verder rijden kon niet meer want de Citroën was daarna total loss. We hebben de 31-jarige man een ademtest laten afleggen die positief was. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingehouden.” De man zou zwaar onder invloed geweest zijn en wacht nog een gepeperde rekening in de politierechtbank. (JH)