Dronken bestuurster (70) beschadigt acht geparkeerde auto’s in Rollegem: omstaanders kunnen sleutels afnemen

Rollegem bij Kortrijk werd zaterdagavond even opgeschrikt door een dronken bestuurster van 70 jaar oud, die er acht geparkeerde voertuigen raakte met haar wagen. De vrouw belandde met haar auto dwars over de weg en probeerde daarna nog weg te rijden. Omstaanders konden haar tegenhouden en de sleutels afnemen. De politie kwam ter plaatse en nam haar rijbewijs in beslag. De schade was niet erg groot, maar verschillende auto’s moesten toch getakeld worden.

“Zaterdagavond rond 18.30 kregen we een melding binnen van een dronken bestuurster in de Tombroekstraat in Rollegem”, vertelt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone VLAS. “Een vrouw van 70 jaar oud uit Doornik had er acht geparkeerde voertuigen geraakt met haar wagen. Toen ze met haar wagen dwars over de weg kwam te staan, konden de omstaanders haar sleutels afnemen.”

Rijbewijs ingetrokken

De schade aan de auto’s bleek gelukkig niet erg groot te zijn. “Het ging meestal om blutsen en builen en hier en daar een afgereden spiegel. Maar er moesten toch verschillende auto’s weg getakeld worden. Bij de controle was het duidelijk dat de dame in kwestie stevig onder de invloed was van alcohol. Gezien de graad van intoxicatie werd haar rijbewijs tijdelijk ingetrokken en zal e zich ook mogen verantwoorden voor de politierechter”, besluit Detavernier.