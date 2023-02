Dronken bestuurder valt in slaap: voertuigen, voorgevel en elektriciteitspaal vernield in Houthulst

Een crash en daaropvolgende brand zorgden voor een ravage in de Terreststraat in Houthulst: twee voertuigen, de voorgevel van een woning en een elektriciteitspaal liepen zware schade op. De aanrijder bleek onder invloed en in slaap gedommeld. Zijn rijbewijs is ingetrokken.

Een wagen belandde in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een elektriciteitspaal langs de Terreststraat, tussen de bebouwde kom van Houthulst en de Kortemarkse deelgemeente Zarren. Door de aanrijding was brand ontstaan. Het vuur sloeg over naar een geparkeerd voertuig en de voorgevel van een woning.

Brandweer Westhoek werd even na 3 uur opgeroepen om het vuur te blussen. Door de hitte ontstonden barsten in de ruit, smolten de rolluiken en brandde een deel van de dakgoot af. Volgens vaststellingen van politiezone Polder was het huis wel nog bewoonbaar. Het geparkeerde voertuig, dat nieuw was aangekocht, raakte ook zwaar beschadigd. Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse om de vernielde elektriciteitspaal weg te nemen.

Volgens de politie was de bestuurder in slaap gevallen en bleek hij onder invloed, waarop zijn rijbewijs werd ingetrokken.

