Dronken bestuurder rijdt zich vast in bos Palingbeek: “Alsof een helikopter hem daar gedropt heeft”

Op provinciedomein Palingbeek bij Ieper reed een auto het bos in. De bestuurder stuurde een heuvel omhoog en reed zich vast. De man bleek onder invloed.

De Franse auto werd afgelopen zondagmorgen opgemerkt in de buurt van volkssterrenwacht Astrolab Iris. De bestuurder was het provinciedomein binnengereden en kwam in een zone terecht waar geen auto’s toegelaten zijn.

Positieve ademtest

De Peugeot reed een heuvel omhoog en kwam dan vast te zitten in de verzadigde ondergrond. Depannage Rik werd opgeroepen om het voertuig te takelen met behulp van een speciaal voertuig met vierwielaandrijving. “De grote middelen moesten ingezet worden om erbij te geraken”, zegt takelaar Rik Vandenbruwaene. “Ik vraag me af hoe die Peugeot zo ver is kunnen rijden. Het lijkt wel alsof een helikopter hem daar gedropt heeft.”

Politiezone Arro Ieper kon de Franse bestuurder aantreffen en onderwerpen aan een ademtest, het resultaat was positief. (TP)