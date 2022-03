Dronken bestuurder knalt met auto tegen elektriciteitskast en valt in slaap achter stuur

In de Albert I Laan in Nieuwpoort heeft een 49-jarige inwoner in de nacht van vrijdag op zaterdag voor brokken gezorgd toen hij dronken met zijn auto rondreed.

De man reed er om 3.45 uur rond met zijn Toyota Hilux toen hij zijn bocht ter hoogte van de Jozef Cardijnlaan te wijd nam en daar een verkeersbord raakte. Vervolgens knalde hij tegen een elektriciteitskast waarna hij prompt in slaap viel achter het stuur.

Passanten belden de hulpdiensten waarna een ziekenwagen en de politie Westkust ter plaatse kwamen. De man bleek niet gewond te zijn en werd gewekt door de politie. Hij bleek dronken rond te rijden in zijn wagen. Zijn rijbewijs werd daarop voor 15 dagen ingehouden door de politie. (JH)