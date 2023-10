Dronken bestuurder (33) richt kleine ravage aan bij ongeval in centrum Zonnebeke

Een 33-jarige man uit Langemark-Poelkapelle richtte vrijdagnacht een kleine ravage aan toen hij onder invloed een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in Zonnebeke. Naast zijn wagen deelden nog twee voertuigen, een huisgevel en wat straatmeubilair in de brokken. De schade bedraagt minstens 100.000 euro. “Mijn bestelwagen vol materiaal is perte totale, en net voor ik naar een trouwfeest zou vertrekken”, zegt cateraar Guillermo Pluym. “Hij werd zelfs kwaad als ik de politie wou bellen.”

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagnacht rond 1.30 uur in de Ieperstraat in het centrum van Zonnebeke. Een 33-jarige man uit Langemark-Poelkapelle was amper een minuut eerder aan hoge snelheid vertrokken van bij een frituur in de buurt. Na een bocht miste hij in zijn Audi A4 de controle over het stuur en knalde rechts tegen een geparkeerde Skoda en een Ford Transit. Hij veegde ook nog enkele verkeerspalen mee en kwam in zijn zwaar gehavende auto aan de overkant tot stilstand tegen de gevel van een woning.

Rijbewijs kwijt

De man bleek bij het ongeval onder invloed te zijn. “Zijn rijbewijs werd alvast voor 15 dagen ingetrokken”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Hij raakte bij het ongeval ook gewond” Ook de brandweer kwam ter plaatse voor inspectie van het huis. “In de gevel zat een barst maar het huis moest niet gestut worden”, zegt brandweerkapitein Lieven Delva. “We waren wel een tijdlang bezig met het opruimen van het wegdek.”

“Werd kwaad bij bellen politie”

Een va de voornaamste slachtoffers is cateraar Guillermo Pluym (30). “Ik lag in bed toen ik plots een enorme klap hoorde”, zegt Guillermo. “We gingen kijken en zagen de ravage op straat. Die kerel zat nog in zijn verhakkelde auto. Eerst hielpen we hem zo snel mogelijk naar buiten. Toen ik zei dat de hulpdiensten en de politie onderweg waren werd hij zelfs kwaad omdat ik de politie gebeld had. Zelfs op het randje van agressief. Gelukkig was de politie er daarna snel. Voor ons was het ook duidelijk dat hij teveel gedronken had, dat rook en zag je meteen. We kennen de aanrijder zelfs, hij passeert hier vaak. In ieder geval zal hij moeten opdraaien voor de schade.”

Minstens 100.000 euro schade

En die schade is groot. Naast het huis en wat straatmeubilair zijn drie auto’s zwaar beschadigd, twee ervan zelfs perte totale. De schade bedraagt minstens 100.000 euro. “Ikzelf heb al voor 60.000 euro schade”, vervolgt Guillermo. “Mijn Ford Transit is volledig vernield en die was helemaal volgeladen met materiaal om een trouwfeest in Gent te verzorgen. Al mijn borden en glazen maar ook enkele laptops en een speciale oven zijn vernield. Slechts een deel kon ik recupereren. Om toch nog het trouwfeest te kunnen verzorgen moest ik schooien om aan materiaal te raken maar gelukkig is dat gelukt.” Door het ongeval was de Ieperstraat vrijdagnacht een tijdlang versperd. (JH)