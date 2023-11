Driejarig kind levensgevaarlijk gewond bij verkeersongeval in Maldegem

Bij een zwaar verkeersongeval in Maldegem is zaterdagnamiddag een driejarig kind levensgevaarlijk gewond geraakt. De bestuurder zou in slaap gevallen zijn. Het parket van Oost-Vlaanderen besliste geen verkeersdeskundige aan te stellen.

Het ongeval gebeurde iets na 15 uur op de Koning Astridlaan (N9). De bestuurder van een personenwagen zou in slaap gevallen zijn en tegen een geparkeerde vrachtwagen zijn gereden.

Een driejarig kind dat in de wagen zat, raakte levensgevaarlijk gewond en werd onmiddellijk overgebracht naar het UZ in Gent. De bestuurder liep lichte verwondingen op en werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis.

Camerabeelden

De man legde een negatieve adem- en drugstest af. Het parket besliste om geen verkeersdeskundige aan te stellen omdat er camerabeelden zijn waarbij de man duidelijk van zijn lijn afweek. Ook bleek het kindje juist omgord in de wagen.