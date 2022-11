Drie zwaargewonden na botsing tegen hoogspanningscabine in Houtem

Zondagavond gebeurde een zwaar ongeval in een scherpe bocht tussen de Cobergherstraat en de Moeresteenweg in Houtem bij Veurne. Een gezinswagen met drie inzittenden, een koppel en een kind, reed er in de bocht rechtdoor en ramde een hoogspanningscabine van Fluvius.

De wagen reed eerst een heel eind door het gras vooraleer hij de cabine ramde. De cabine werd totaal vernield, het dak werd weggeslingerd en alle leidingen werden afgerukt.

Drie ziekenwagens brachten de zwaargewonde inzittenden naar twee ziekenhuizen in Ieper en in Veurne.

In Houtem is er door het ongeval een algemene stroompanne, waaronder bij veel boerderijen in de omgeving. De nutsmaatschappij Fluvius kwam met een drietal wagens ter plaatse en probeerde zo snel mogelijk weer stroom op de leidingen te steken.

De brandweer van Veurne en De Panne kwamen ter plaatse, alsook de MUG van het ziekenhuis van Veurne.

Waarom de wagen rechtdoor reed in de bocht wordt nog onderzocht.

(JT)