Drie wagens betrokken bij verkeersongeval in Ruddervoorde

Omstreeks 14.30 uur zijn twee wagens in de Sijslostraat bij het dwarsen van elkaar in aanrijding gekomen.

De Toyota Raf4, komende uit de richting van Sijslo, stak een geparkeerde Mini One voorbij en raakte daarbij de geparkeerde wagen aan de rechterkant. De Mini One werd daarbij enkele meters voorwaarts geduwd. De Toyota belandde door het ongeval op zijn zijkant. De Toyota kwam daarna nog in aanraking met een Opel die vanuit de richting Ruddervoorde kwam.

Door het ongeval was de Sijslostraat volledig afgesloten voor het verkeer. De politie van het Houtsche kwam ter plaatse voor de vaststelling. Het is niet de eerste keer dat op deze plaats geparkeerde wagens worden aangereden, horen we van de eigenaars van de mini. “De mini One was pas nieuw na het vorige ongeval hier en de wagen van mijn vriend is zelfs nog niet hersteld ervan. We zien dagelijks hoe gevaarlijk dicht hier wagens elkaar dwarsen”, klinkt het. Twee personen werden ter controle weggebracht naar het ziekenhuis. (GST)