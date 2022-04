Drie voertuigen betrokken bij spectaculair ongeval op Ei in Kortrijk

Donderdagvoormiddag raakten drie voertuigen betrokken bij een spectaculair ongeval op het Kortrijkse Ei. Drie personen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer rond die zone draaide volledig in de soep.

“Het ging allemaal zo snel, ik heb er geen idee van wat er net is gebeurd!” De bestuurder van de beschadigde Volvo kijkt wat beteuterd naar het brokkenfestijn pal voor hem. Hij raakte, net zoals twee andere auto’s, betrokken in een aanrijding ter hoogte van de Kinepolis, pal aan de wisselaar met de E17. “In mijn ooghoek zag ik die witte Audi aankomen, ze raakte me aan de voorkant en ik schoof oncontroleerbaar door tot tegen de vangrail. Toen ik uit mijn wagen stapte, merkte ik hoe een Volkswagen enkele meters verder op zijn dak tot stilstand kwam.”

Vrouw in shock

Enkele jongeren kwamen hulp bieden en probeerden eveneens uit te dokteren wat er was voorgevallen. “Het was onze mama die aan het stuur zat van die Audi”, lieten ze weten. “Ze werd aan de zijkant aangereden door de Volkswagen en ramde zo die Volvo. Ze klaagt van een pijnlijke nek en voelt haar benen niet meer. Ze is ook helemaal in shock maar ze bleef bij bewustzijn.”

Grote file

De toegesnelde hulpdiensten moesten de dame uit de Audi helpen bevrijden, waarop ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Volgens de politie werden ook twee andere personen, met lichte verwondingen, naar het AZ Groeninge gebracht voor verdere zorgen.

Door het ongeval werd het verkeer op het Kortrijkse Ei herleid naar één rijstrook, wat zich meteen liet voelen op de weg. Aan zowat iedere oprit was het aanschuiven geblazen, met een indrukwekkende filevorming tot gevolg.