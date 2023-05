Drie verkeersongevallen in Ichtegem: motorrijdster (49) zwaargewond na val

Op het grondgebied van Ichtegem gebeurden afgelopen weekend drie verkeersongevallen. Bij twee ongevallen was er enkel blikschade te betreuren, maar bij het derde ongeval raakte een 49-jarige motorrijdster zwaargewond toen ze ten val kwam door een hevige windstoot.

Het eerste ongeval gebeurde vrijdagavond rond 18 uur in de Steenstraat in Ichtegem. Ter hoogte van het kruispunt met de Torhoutbaan botsten twee personenwagens met elkaar. De 29-jarige vrouw en 34-jarige man, beiden uit Torhout, die de wagens bestuurden raakten niet gewond. De 34-jarige man legde wel een positieve ademtest af en speelde zijn rijbewijs voor zes uren kwijt.

Controle verloren over stuur

In de Stationsstraat in deelgemeente Eernegem gebeurde vrijdagavond om 23.10 uur een nieuw ongeval. Een 33-jarige man uit Ichtegem reed er richting de Markt en verloor plots de controle over zijn stuur en botste tegen een geparkeerde wagen. Hij raakte niet gewond maar legde eveneens een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken.

Omver geblazen

Het zwaarste ongeval gebeurde zaterdagmiddag rond 14.20 uur op de Oostendesteenweg. Een 49-jarige vrouw uit Lichtervelde reed met haar motorfiets langs de Oostendesteenweg in de richting van Oostende wanneer ze plots omver werd geblazen door de hevige wind en de controle over haar motorfiets verloor. Ze kwam ten val en schoof over de baan in de richting van een personenwagen, bestuurd door een 66-jarige man uit Waregem die in de richting van Torhout reed. Ze kwam met haar motorfiets vast te zitten onder de voorzijde van de wagen. Ze werd zwaargewond maar niet in levensgevaar overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis afdeling Rumbeke. (JH)