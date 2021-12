Drie personen naar ziekenhuis na twee ongevallen op N58 in Komen

Donderdagnamiddag raakte een voertuig betrokken bij een ongeval op de Komense N58. In de nasleep van dit ongeval kwam ook een ander voertuig in de problemen. Drie personen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Een dame, aan het stuur van haar Citroen Berlingo, reed kort na 14 uur over de N58 in de richting van Le Bizet. Net voor de afrit begon haar voertuig te slippen en kwam ze naast de snelweg in de gracht terecht. Een BMW, met aan boord een koppel, zag het ongeval gebeuren en ging in de remmen. Ook hun voertuig ging aan het slippen, ging meerdere keren overkop en kwam op het dak in de gracht tot stilstand.

Zelf uit auto geklauterd

“Onze manschappen werden ter plaatse gestuurd maar tot ieders verbazing bleek dat, vooral gelet op de schade, alle inzittenden zelf uit de wagens waren geklauterd”, verklaarde de brandweerofficier ter plaatse. “Onze medische teams hebben hen de eerste zorgen toegediend, waarop ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Meer dan alleen maar het wegdek schoonvegen moest de brandweer uiteindelijk niet doen.”

Slecht weer

Bij de politiezone Komen-Waasten worden de feiten bevestigd en werden alle betrokken partijen reeds verhoord. “Het gaat om twee aparte ongevallen, op geen enkel moment zijn beide wagens met elkaar in aanraking gekomen”, klonk het bij de woordvoerster. “De eerste wagen ging aan het slippen, waarschijnlijk door aquaplaning. De tweede wagen ging dan weer aan het slippen in een poging het ongeval voor hem te vermijden. Het slechte weer, gladde wegdek en slechte zichtbaarheid zullen hierin de boosdoeners zijn geweest. Er is geen sprake van overdreven snelheid of alcohol achter het stuur. De dame werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Menen overgebracht. Het koppel uit de BMW werd ook met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Armentiers overgebracht.”