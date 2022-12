Drie ongevallen in vier dagen met dronken bestuurders in Westhoek, politie waarschuwt: “Botsen is blazen”

Het is dezer dagen opletten geblazen op de wegen door de dichte mist. Recent gebeurden verschillende ongevallen in de regio van Ieper en Poperinge in de zuidelijke Westhoek. Daarbij liep tot drie keer een dronken bestuurder tegen de lamp. De politie probeert de problematiek al jaren aan te pakken met sensibilisering en controles. Toch blijven drie alcoholgerelateerde verkeersongevallen in vier dagen een ‘normale’ statistiek in de politiezone. “Alcohol is heel het jaar door een aandachtspunt voor ons”, zegt de korpschef.

Vier dagen na het ongeval met een dronken bestuurder op de Brugseweg bij de Ieperse deelgemeente Sint-Jan liep afgelopen woensdagavond een andere bestuurder tegen de lamp bij een ongeval aan de andere kant van de stad. Een 64-jarige vrouw uit Ieper reed met een Citroën C1 in de gracht langs de Krommenelstraat bij deelgemeente Vlamertinge. Ze liep geen verwondingen op. Uit vaststellingen van politiezone Arro Ieper bleek dat de dame onder invloed was van alcohol, waarop haar rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Het voertuig moest uit de gracht getakeld worden door takeldienst Depannage Rik, die ook voor signalisatie zorgde. Door de combinatie van dikke mist en duisternis was de zichtbaarheid zeer beperkt en tijdens de takelwerken was een rijvak van de weg plaatselijk onderbroken.

Zo’n zes uur later, rond één uur ’s nachts, ging het mis in buurstad Poperinge. Ter hoogte van het kruispunt van de Zuidlaan met de Hoge-Noenweg belandde een Ford S-MAX met Poolse nummerplaat tegen de middenberm van de Zuidlaan. Door de klap brak een voorwiel volledig af en sloeg een achterwiel lek. De bestuurder, een man van 33 jaar uit het Noord-Franse stadje Hazebroek, bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat hij in slaap gevallen was en bleek onder invloed. Ook zijn rijbewijs werd ingehouden.

Niet uitzonderlijk

Drie alcoholgerelateerde verkeersongevallen in vier dagen lijkt een aanzienlijk aantal, maar dat blijkt niet uitzonderlijk in politiezone Arro Ieper, die al jaren inzet op sensibilisering en alcoholcontroles.

“In die mate, dat alcohol heel het jaar door aandachtspunt is voor ons”, zegt korpschef Kenneth Coigné. In de politiezone passen ze consequent het principe toe van ‘botsen is blazen’. “Ook al is er enkel en minimale stoffelijke schade. Tijdens de huidige BOB-campagne benadrukken we dat alcohol zeker een mogelijke oorzaak kan zijn van een verkeersongeval.” (TP)