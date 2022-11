Drie ongevallen in enkele uren tijd op stukje R8 tussen Marke en het Ei

Op het korte stukje R8 tussen Marke en het Ei zijn donderdagavond op enkele uren tijd maar liefst drie ongevallen gebeurd. Daarbij raakten in totaal zes mensen lichtgewond en moesten vier wegens getakeld worden.

De regen en de vroeg invallende duisternis hebben een stevige tol geëist. Rond 17.45 uur gebeurden kort na elkaar twee kop-staartaanrijdingen. Twee takelwagens moesten komen om drie beschadigde voertuigen te takelen. Alle bestuurders bleven ongedeerd, maar twee passagiers werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De takelwerken namen enige tijd in beslag, terwijl de brandweer de omgeving beveiligde. Hierdoor waren enige tijd twee rijstroken van de R8 afgesloten.

Weinig hinder door late uur

De brokstukken van deze eerste twee ongevallen waren nog maar net opgeruimd of het was opnieuw prijs. Rond 21.40 uur ging zwarte Peugeot uit de bocht net voor de aansluiting op het Ei. De bestuurder verloor om onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen de vangrail. Bij het ongeval waren geen andere betrokkenen. Alle vier de inzittenden van de Peugeot werden naar het ziekenhuis gebracht. Dit ongeval bracht opnieuw enige hinder met zich mee voor het verkeer op de R8, maar gezien het intussen late uur viel dit mee.