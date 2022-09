Drie mensen naar het ziekenhuis na aanrijding in Lissewege

Even voor 15 uur woensdagmiddag gebeurde in de Canadezenstraat in Lissewege een ongeval. Daarbij raakten drie personen lichtgewond.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt met de Polderbos en de Dulleweg. Een Mercedes en een Mini reden op elkaar in. Daarbij kwam de Mercedes tegen een verkeersbord en een verlichtingspaal terecht.

Omdat de deur van de Mercedes niet open kon werd de brandweer opgeroepen om de bejaarde bestuurster uit haar auto te helpen. In totaal werden drie mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval waren de Canadezenstraat en de Lisseweegse Steenweg voor alle verkeer afgesloten. De politie deed de nodige vaststellingen.