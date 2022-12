Drie lichtgewonden en veel verkeershinder na ongeval bij Rysselende Molen in Pittem

Na een ongeval op het kruispunt van de Brugsesteenweg en de Pittemsestraat in Pittem, vlak aan de Rysselende Molen, ontstond er maandagochtend serieuze verkeershinder in de omgeving. Bij het ongeval geraakten drie personen lichtgewond.

De ochtendspits zorgde maandagochtend voor serieus wat verkeersproblemen in de omgeving van de Rysselende Molen. Omstreeks 7.45 uur was er op het kruispunt van de Brugsesteenweg en Pittemsestraat een serieuze aanrijding gebeurd waarbij een Audi en een Toyota van een man uit Meulebeke en een vrouw uit Wingene zwaar beschadigd geraakten. Bij het ongeval liepen drie personen lichte verwondingen op. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te verwijderen. De politie leidde een tijdlang het verkeer in goede banen.