Drie lichtgewonden bij twee verkeersongevallen op R34 in Torhout

Bij twee verschillende verkeersongevallen op de R34 in Torhout vielen in totaal drie lichtgewonden. Drie wagens moesten na de ongevallen getakeld worden.

Een eerste verkeersongeval gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag om 2.20 uur. Een 22-jarige man uit Gent reed met zijn personenwagen op de R34 in de richting van Torhout. Plots week hij komende van de snelweg van zijn rijbaan af en kwam in de gracht terecht. Zijn wagen komt vijftig meter verder tot stilstand. De bestuurder werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout en zijn wagen werd getakeld.

Enkele uren later kwam het rond 8.10 uur tot een tweede verkeersongeval op de R34. Een 34-jarige vrouw uit Kortemark stond met haar personenwagen stil in de file vlak voor de spoorwegbrug. Achter haar stond een 57-jarige vrouw uit Staden eveneens stil. Een 50-jarige man uit Ichtegem kwam aangereden met zijn personenwagen en reed achteraan in op de wagen van de 57-jarige bestuurster. Hierdoor werd de wagen van de 57-jarige bestuurster vooruit gekatapulteerd tegen de wagen van de 34-jarige bestuurster. De 57-jarige bestuurster en haar passagier, een 48-jarige vrouw uit Blankenberge, werden beide licht gewond overgebracht naar het ziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. Twee wagens moesten getakeld worden. (JH)