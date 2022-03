Drie jaar cel en tien jaar rijverbod na dodelijke klap aan Leiebrug in Kortrijk

De 28-jarige automobilist die op 12 juli 2021 in de zone 30 aan de Leiebrug in Kortrijk aan 100 kilometer per uur een voetganger doodreed op het voetpad is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar en een rijverbod van tien jaar. Hij had teveel gedronken en in zijn bloed waren sporen van speedgebruik. “Je bekommerde je niet om je slachtoffer of passagier en reed aan een waanzinnige snelheid in een fietsstraat een onschuldig iemand dood”, oordeelde de politierechter streng.

Die zondagnacht liepen iets over middernacht na een mooie zomeravond en een wedstrijd van de Rode Duivels de laatste terrasjes in de Kortrijkse binnenstad en langs de Leieboorden leeg. Op en langs het Leiewater hadden kinderen en hun ouders zich de hele dag kostelijk geamuseerd met de activiteiten in het kader van de Leiefeesten rond de Vlaamse feestdag. Bootje varen, van de Broeltorenbrug springen, een vleugje muziek, Johny Turbo zaliger leek zelfs weer even tot leven te komen bij de voorstelling van een nieuw liedje. Mohamed Azdad (45) uit Heule (Kortrijk) wandelde samen met twee vrienden naar huis, op het voetpad, over een brugje over de Leie, weg van het centrum.

Aan die snelheid moést je wel uit de bocht vliegen

Op dat moment kwam uit de tegenovergestelde richting Stijn V. uit Ingelmunster met zijn Opel Astra aan hoge snelheid het centrum binnengereden. “Het was technisch niet mogelijk om aan die snelheid, zo’n 100 kilometer per uur, niet uit de bocht te vliegen”, oordeelde een verkeersdeskundige. Dat gebeurde dan ook. Het voertuig vloog aan de linkerkant van de weg op het voetpad, ramde twee palen en kwam recht op de drie vrienden af. Twee van hen konden wegspringen, Mohamed Azdad niet.

Weer in de cel

De Opel van aanrijder Stijn V. kwam uiteindelijk nog enkele meters voorbij de brug tegen de gevel van een bakkerij tot stilstand. Hij stapte uit, probeerde nog weg te vluchten maar kon ter hoogte van de vlakbij gelegen Broeltorens gevat worden. Aan zijn passagier vroeg hij nog om de schuld op zich te nemen. Meteen besefte hij wellicht dat hij opnieuw de cel in zou vliegen. Hij was immers na een opzettelijke aanrijding in het Oost-Vlaamse Ruien (Kluisbergen) in 2013 veroordeeld tot 6 jaar cel voor poging moord. Dat gebeurde na een jarenlange vete met het slachtoffer, dat een schedelbreuk opliep en in coma belandde. Stijn V. woonde toen nog in Avelgem.

Onvermijdelijk

V. was al eerder op de dag al aan hoge snelheden in de Kortrijkse regio opgemerkt. Naar een vriend stuurde hij een foto van zijn snelheidsmeter die 120 kilometer per uur aangaf langs de Brugsesteenweg, waar slechts 50 kilometer per uur toegelaten is. “Het was onvermijdelijk dat er een ongeval zou gebeuren”, aldus de openbare aanklager. “Jammer genoeg sleurde hij iemand anders de dood in.”

Aan waanzinnige snelheid heeft hij een onschuldige de dood ingejaagd

Mohamed Azdad had pas een half jaar voor het ongeval zijn textielbedrijfje en zijn woning in Spanje achter zich gelaten om met zijn vrouw en drie kinderen naar België te verhuizen. Dichter bij familie en vrienden. In het transportbedrijf van een neef van zijn echtgenote kon hij aan de slag. Door zijn plotse overlijden verloor het gezin met 3 jonge kinderen in één klap de enige kostwinner. “Het is een evenwichtig, correct vonnis”, reageert advocaat Jan Leysen in naam van de nabestaanden. “Maar het brengt natuurlijk de vader en echtgenoot van het gezin niet terug. De gevolgen waren rampzalig want de echtgenote was pas enkele weken met de kinderen in België, kon geen Nederlands en viel zonder inkomen.

Ook boete

Stijn V. betwistte dat hij drugs had genomen maar de politierechter achtte dat op basis van speeksel- en bloedanalyses toch bewezen. Hij kreeg ook nog een boete van 8.000 euro en zal opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven als hij ooit opnieuw met de wagen zal willen rijden. (LSi)