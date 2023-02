Drie gewonden bij ongeval waarbij tegenliggers op elkaar botsen

Bij een ongeval in de Kortrijkstraat in Wevelgem is zaterdagmorgen een automobilist gewond geraakt. Die botste om onduidelijke redenen tegen een tegenligger. Ook die werd naar het ziekenhuis gebracht, net als het vijfjarige dochtertje van een van de betrokkenen.

Het ongeval gebeurde iets na tien uur ter hoogte van verfwinkel Flanders Color. Een blauwe Audi en een grijze Opel moesten elkaar kruisen maar bleven om voorlopig onduidelijke redenen in elkaar haken. Mogelijk week een van de wagens van zijn baanvak af of wou die de parking oprijden. De impact was alleszins groot, beide wagens werden weggeslingerd en liepen zware schade op aan de bestuurderskant. De Opel verloor door de klap zelfs een voorwiel.

De menselijke schade van het ongeval lijkt gelukkig mee te vallen, beide bestuurders moesten naar het ziekenhuis maar slechts een van hen leek gewond te zijn. In de Audi zat voorin ook het vijfjarige dochtertje van de bestuurder. Zij moest ter controle naar het ziekenhuis maar dankzij het kinderstoeltje en de airbags bleef het meisje op het eerste zicht ongedeerd. Beide wagens waren na het ongeval total loss en moesten getakeld worden. In afwachting van de takeldienst was een rijstrook van de Kortrijkstraat plaatselijk afgesloten. De brandweer leidde het verkeer langs de parking van de verfwinkel.